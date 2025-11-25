Ｊ３アスルクラロ沼津は２５日、静岡・裾野市内で公開練習を行った。２３日に１９位・讃岐が勝ち、沼津も同日の福島戦で敗れて最下位が確定。ＪＦＬ２位・レイラック滋賀との入れ替え戦（１２月７、１４日）に回ることが決まったが、その前に２９日のリーグ最終節で讃岐とアウェーで戦う。ＦＷ森夢真は「消化試合じゃない。全力で勝ちにこだわる」と白星を誓った。福島戦では動きがキレていた。何度もドリブルでゴールに向か