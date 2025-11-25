２０２５年度のベストナイン賞の受賞選手が２５日、発表され、西武・ネビン外野手が一塁手部門で初受賞を果たした。有効投票数２２９票のうち１９４票を獲得した。来日１年目のネビンは１３７試合に出場し打率２割７分７厘、２１本塁打、６３打点を記録。守備では外野手登録ながら１３７試合中１２１試合に一塁手で出場し、好守でチームの中心となっていた。西武に在籍した外国人選手において、来日１年目での受賞は２０１４