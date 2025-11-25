日本ハムの堀瑞輝投手が２５日、エスコン内で契約更改に臨み５００万円ダウンの２８００万円（金額は推定）でサインした。２１年に３勝３９ホールドで最優秀中継ぎ投手賞を受賞。しかし、今季は２試合の登板で防御率１６・２０と力を発揮できず「１年通して、ファームではしっかり自分が思ってた通りできてたけど、１軍でそのパフォーマンスを発揮できなかった。ダウンと聞いて、まあそうだよなって感じです」と語った。それ