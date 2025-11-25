日本ハムの山県秀内野手が２５日、エスコン内で契約を更改。７７０万円増の１６００万円（金額は推定）でサインした。ルーキーながら二遊間での高い守備力を武器に１軍に定着すると、９月にはソフトバンク・モイネロから２打席連発をマークするなど、８４試合の出場で打率２割３分２厘、３本塁打、１１打点をマーク。ＣＳ最終Ｓでも上沢から一発を放つと、新庄監督から来季の開幕スタメンに指名された。１年目のシーズンを「