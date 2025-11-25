２３日、交通誘導を行うボランティア。（北京＝新華社配信）【新華社北京11月25日】北京市西城区のボランティア団体「安北網志願服務隊」は23日、同区長椿街で交通誘導や道案内、シェアサイクルの整理などの奉仕活動を行った。ボランティアたちの真剣な姿勢に、通りかかった市民も称賛を送っていた。同団体責任者の馬成朋（ば・せいほう）さんは「今後、さらに多様なボランティア活動を展開し、より多くの力を結集して、北京の