「トランプ大統領よ、我々の誰かに手を出せば、全員を敵に回すことになる」【画像】ラッパー時代のマムダニ氏。年収は15万円だったという。現地時間11月4日夜、当選を決めた次のニューヨーク市長、ゾーラン・マムダニ氏（34）がそう吠えた。急進左派と目されるマムダニ氏◆◆◆米民主党公認で出馬、得票率50％超、100万票以上を得て当選したのが「民主社会主義」を掲げるマムダニ氏だ。世界一のビジネス街で“トランプの天敵