米Metaは11月25日（日本時間）より、日本国内でMeta AIを段階的に提供開始することを発表した。Meta AIはInstagramやFacebook、Messenger、WhatsAppなど同社が提供するプラットフォーム内で利用できるAIアシスタントサービス。アプリ内に表示されるMeta AIアイコンをタップだけでなく、グループチャット内では「@Meta AI」と入力することで友達と一緒に利用できる。Webサイト上でも「meta.ai」で使用可能。Meta AIロゴ同サービスの