静岡県河津町は、「関係人口創出事業」の一環として「河津町ファン交流会」を2025年12月6日(土)に東京都港区新橋で開催します。イベントは、河津町の特産品である生わさびやジビエ料理を含むランチビュッフェを楽しみながら、ファン同士が交流することを目的としています。「河津桜」で知られる河津町の、桜の時期以外での新たな魅力や人とのつながりを育む取り組みです。 河津町ファン交流会 参加費：おとな 1,50