エレコムは11月25日、高性能ワイヤレスマウス「Precisionist」シリーズを発表した。高いトラッキング性能を持つIR LEDセンサーを搭載し、ガラステーブルでも使える。ホイールの回転スピードによって、1行ずつのスクロールと高速スクロールが自動的に切り替わるスマート高速スクロール機能も備える。ブラックモデル「M-PN10MBMSBK」とホワイトモデル「M-PN10MBMSWH」の2色を用意する。希望小売価格はいずれも12,276円で、予想実売価