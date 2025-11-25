東海3県では初。愛知県豊橋市が「水難救助対応型ドローン」を導入します。 【写真を見る】愛知･豊橋市で｢水難救助対応型ドローン｣導入 浮き輪投下やスピーカーで呼びかけも… 赤外線カメラ搭載で夜間でも捜索可能に 豊橋市消防が12月10日から運用する「水難救助対応型ドローン」は、海や川などで助けを求める人に上空から浮き輪を投下でき、さらにスピーカーでの呼びかけも可能です。