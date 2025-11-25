ビズヒッツは2025年11月21日、「20代のうちにやっておけばよかったことに関する意識調査」を実施し、そのデータをランキング化した。同調査は2025年8月4日~5日 、30代以上の男女500人を対象にインターネットで実施した。20代のうちにやっておけばよかったことはあるか30代以上男女500人に「20代のうちにやっておけばよかったことがあるか」を聞いたところ、「たくさんある」(32.6%)「いくつかある」(64.4%)と答えた人が、合わせて9