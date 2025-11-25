メ～テレ（名古屋テレビ） クマの出没が多発する岐阜県下呂市で、対策会議が開かれました。 下呂市では今年のクマの目撃件数がこれまでに59件と、去年1年間の29件を大幅に上回っています。 下呂市では人への被害は出ていないものの、未だに目撃情報が絶えないことから25日、今年2回目の対策会議が開かれました。 会議では、市内15校の小中学生にクマよけの鈴、学校や振興事務所にクマ撃退スプレーを配布した