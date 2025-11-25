国民民主党の玉木雄一郎代表（56）が25日、国会内での定例会見で、高市早苗首相（64）が高い支持率を背景に、早期の衆院解散、総選挙に打って出るとの予測報道に「いろいろメディアでも取り沙汰されていますけれども、総理が今はそういう時ではないと。考える暇、余裕もないというふうにおっしゃってますから、まずはやはり物価高騰対策をはじめとした国民生活を良くする政策に全力で取り組んでいただきたい」と早期解散をけん制