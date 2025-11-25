日本たばこ産業（JT）の新社長に就任する筒井岳彦氏日本たばこ産業（JT）は25日、2026年1月1日付で寺畠正道社長（59）が副会長となり、世界のたばこ事業を統括する海外子会社「JTインターナショナル」の執行役員を務める筒井岳彦氏（50）が新社長となる人事を発表した。寺畠氏は18年から社長を務めており、8年ぶりの交代で経営陣の若返りを図る。JTは国内の喫煙人口が減少する中、海外事業に力を入れている。東京都内で開いた