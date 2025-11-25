25日午後、福岡市西区で車が川に転落しました。車に乗っていた女性2人が病院に搬送されましたが、意識はあるということです。■山木康聖記者「柵が倒れています。車がひっくり返って落ちています。」消防によりますと、25日午後3時10分すぎ、福岡市西区拾六町で「車が転落して人が閉じ込められている」と119番通報がありました。消防が駆けつけ、川に転落した車の中にいた女性2人を救助しました。2人とも病院に搬送され、いずれも