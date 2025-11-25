岡山市役所 岡山市は、「宿泊税」の導入を検討する委員会の設置に向けて、運営事業費35万5000円を2025年11月の補正予算案に盛り込みました。11月28日に開会する定例市議会に提案します。 岡山市によりますと、検討委員会は学識経験者や宿泊事業者ら7人以内を想定しています。 委員会では「宿泊税」の必要性や導入する場合の使い道などを議論します。 また、岡山市はインバウンド誘客の促進を図る2025年度の外国人団体