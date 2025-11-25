年の瀬が近づくことを告げ、厄を払う縁起菓子として親しまれている「切山椒」作りが鶴岡市で盛んに行われています。「切山椒」はもち米に、黒糖とサンショウの粉を練り込んでそば状に切った餅菓子です。ほのかな甘さの中にわずかに辛味が混じり合う風味が特徴です。明治時代に鶴岡市内の菓子職人が東京・浅草で販売されていた菓子に着想を得て作ったことが始まりとされています。鶴岡市には厄除けのためにとげが生えているサンショ