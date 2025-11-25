警察庁と日本航空はきょう、今月1日から始まっている「犯罪被害者月間」にあわせ、羽田空港の国内線の搭乗口でイベントを開催しました。警察庁は、日本航空のパイロットや客室乗務員らと一緒に支援のシンボルマーク「ギュっとちゃん」のあめやチラシなどを乗客に配り、犯罪被害者への理解や支援の重要性を呼びかけました。警察庁犯罪被害者等施策推進課吉田知明 課長「犯罪の被害に遭うことは残念ながら誰にでも不意に起こ