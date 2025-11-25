トランプ関税による減益見込みが3割を超えています。帝国データバンクによりますと、アメリカのトランプ政権による関税政策、いわゆる「トランプ関税」による業績への影響について調査したところ、3割を超える企業が減益を見込んでいることが分かりました。特に自動車関連の業界では、半数を超えています。一方、金融業界では2割を下回っていて、業種によってばらつきがみられます。帝国データバンクは、「トランプ関税」による世