注目の「Suica」のコード決済。新サービスの名称は「teppay（テッペイ）」と発表されました。JR東日本などは、2026年秋に交通系ICカード「Suica」のスマホアプリ版「モバイルSuica」で追加されるコード決済の新サービスの名称を、「teppay（テッペイ）」と発表しました。「teppay」では、チャージの上限額が現在の2万円から30万円に増え、高額のショッピングにも対応します。「モバイルPASMO」でも2027年春から「teppay」は利用可