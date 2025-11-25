大江町の小学校で25日、児童たちが県産の秘伝豆を使った豆腐作りに挑戦しました。豆腐作りに挑戦したのは大江町立本郷東小学校の3年生10人です。児童たちは今年度の授業で大豆から作られる食べ物について学んでいて、この日は食育の一環として県産の秘伝豆をミキサーですりつぶすところから豆腐作りを始めました。児童「（豆腐は作ったことある？）ない。おいしいお豆腐を作りたい」液状になった豆は鍋に入れて、かき混ぜな