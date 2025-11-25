11月21日、日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」の最終公演が、国立代々木競技場 第一体育館公演で行われた。メンバーによる楽器演奏や、歌唱メンバーを入れ替えてのシャッフルユニットなど、数々の新しい試みが採り入れられた今回のツアー。その最後にふさわしく、メンバーもファンも達成感と高揚感に包まれる大団円を迎えた。オフィシャルレポートでは、そのライブ全編の模様をお伝えする。【写真】新しい試みを取り入れ