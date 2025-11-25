落ち着いた気持ちで眠るには何をするといいか。睡眠コンサルタントの友野なおさんは「ぐっすり眠るために大切な『寝返り力』を高めるためには、スムーズに寝返りをうてる環境を整えることが必要だ。『敷き寝具・掛布団』『枕』『パジャマ』の選び方を見直すといい。寝具選びのポイントを紹介する」という――。※本稿は、友野なお『新版 わたしを救う睡眠パーフェクトブック』（大和書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStoc