24日午後10時頃、新潟市北区に住む農業の男（71）が殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されました。警察によりますと24日午後9時45分頃、目撃者から「日本刀をもった行為者が店に入ってきて口論になっている」と通報がありました。男は、新潟市北区内の飲食店で、店にいた男性に対し「ぶっ殺してやる」と怒鳴りながら、持っていた日本刀のような模造刀で、男性の腹部を突き刺そうとした疑いがもたれています。男は男性の腹部を突き刺す前