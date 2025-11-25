現地11月23日に開催されたプレミアリーグの第12節で田中碧が所属するリーズは、アストン・ビラとホームで対戦し、１−２で敗れた。この試合でベンチスタートとなった田中は、アントン・シュタッハの故障により、23分から途中出場する。だが、好パフォーマンスを見せていたにもかかわらず、71分にまさかの途中交代となった。『LEEDS UNITED NEWS』によれば、ダニエル・ファルケ監督は「アオを交代させたくはなかったが、第４審