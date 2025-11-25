中日の岡林勇希外野手が2年ぶり3度目のベストナインを受賞した。▼ 岡林勇希今季成績：143試 率.291 本5 点35 OPS.730「2年ぶりにベストナイン賞という大変光栄な賞をいただき感謝しています。ですがチームは悔しい結果で終わってしまったので、来シーズンこそはチームが優勝し、もう一度ベストナイン賞を取れるように頑張ります」