西武のタイラー・ネビンが一塁手部門でベストナインを受賞した。来日1年目での受賞は2014年のエルネスト・メヒア選手(一塁手)以来、5人目の受賞となる。▼ ネビン今季成績：137試 率.277 本21 点63 OPS.794「今回の受賞は、日本で野球をやると決断したときにはとても想像できなかったことですし、このような名誉ある賞をいただけたことは大変光栄です。そして、毎日応援してくれたライオンズファンの皆さまにも感謝しかありま