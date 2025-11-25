大橋ジムの大橋秀行会長（60）が、WBC世界バンタム級新王者となった井上拓真（29＝大橋）の一夜明け会見に同席。冒頭で、対戦相手だった那須川天心（27＝帝拳）に異例のエールを送った。集まった報道陣にあいさつした大橋会長は「今思い出しても1、2ラウンドの、あの展開からよく逆転できたなというのが凄く印象に残っている」と、試合の入りは天心の圧力に押されたことを認めた。その上で、「逆に天心選手はこの経験を生か