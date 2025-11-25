日本野球機構は25日、2025年のベストナインを発表した。受賞選手の一覧は以下の通り◆ 25年度ベストナイン受賞選手＜セ・リーグ＞▼ 投手村上 頌樹（初受賞）▼ 捕手坂本 誠志郎（初受賞）▼ 一塁手大山 悠輔（2年ぶり2度目）▼ 二塁手中野 拓夢（初受賞・遊撃手で1度受賞）▼ 三塁手佐藤 輝明（初受賞）▼ 遊撃手泉口 友汰（初受賞）▼ 外野手森下 翔太（初受賞）近本 光司（5年連続5度目）岡林 勇希（2年ぶり3度目）________