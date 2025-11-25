阪神の佐藤輝明三塁手（左）、ソフトバンクの周東佑京外野手セ、パ両リーグのベストナインが25日に発表され、セ覇者の阪神から本塁打と打点の2冠に輝いた佐藤輝明三塁手ら12球団最多の7人が選ばれた。同一チームから7人受賞は、セでは1953年巨人と並び最多タイ。パを制し日本一となったソフトバンクからは周東佑京外野手ら4人が選出された。阪神からは5年連続5度目の近本光司外野手のほか、大山悠輔一塁手、村上頌樹投手、坂本