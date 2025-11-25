札幌市東区の共同住宅で、就寝中の女性が部屋に侵入してきた見知らぬ男から性的暴行を受ける事件がありました。男は現在も逃走中です。札幌市東区の共同住宅で１１月２４日午前３時ごろ、就寝中だった５０代の女性が、部屋に侵入してきた見知らぬ男から性的暴行を受けました。警察によりますと、男は無施錠の玄関ドアから侵入し、犯行後、玄関から立ち去ったということです。女性にけがはありませんでした。男は黒髪・短髪で年齢は