WBC開幕までちょうどあと100日となった25日、大谷翔平選手が自身のインスタグラムを更新。「日本を代表して再びプレーできることを嬉しく思います」と2026年3月5日開幕のWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)への出場を表明しました。前回大会では、二刀流で出場し、MVPに輝き、日本を世界一に導いた大谷選手。MLBで活躍する日本人選手初めてのWBC出場表明となります。現在、WBCに向けて選手を選んでいる段階の侍ジャパン。15