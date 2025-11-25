26日は前線を伴った低気圧が発達しながら日本の東へ進む見込みです。また、日本の上空にはこの時季としては強い寒気が流れ込む予想で、日本海側を中心に大気の状態が不安定となるでしょう。西・東日本日本海側や東北では雲が広がりやすく、所々で雨や雷雨となる見込みです。落雷や突風などに注意してください。北海道も雲が多く、所により雨や雪が降るでしょう。その他の地域は概ね晴れますが、にわか雨の所もありそうです。最高気