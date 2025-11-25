肩の力を抜いて、もっと自由な発想で──。タサン志麻さんが、旬の素材をシンプルに楽しむヒントをお届けしている『きょうの料理』の連載「Juste ça！～ただ、それだけ～」。今回は、テキスト12月号より「焼き白菜のブレゼ」をご紹介します。クタクタに煮えた旬の白菜にスープがたっぷりとしみ込んだブレゼ。ベーコンの豊かな香りと、ホッとするやさしい味わいが、冬の食卓をあたたかに彩ります。鍋