楽天の加治屋蓮投手（３４）が２５日、楽天モバイルパーク宮城で契約交渉に臨み、１８００万円増の３４００万円でサインした（金額は推定）。今季加入してキャリアで２番目に多い５４試合に登板し、２勝１敗１セーブ、１８ホールド、防御率３・５０の成績を残した。昨年の同時期は阪神から戦力外通告を受けた時期だっただけに、「野球ができる喜びをすごく感じていますし、来季の契約があるってだけでも自分の中でいい気持ちで向