日本ハムの吉田賢吾捕手が２５日、エスコン内で契約を更改。３５０万円増の１２００万円（金額は推定）でサインした。現役ドラフトでの移籍１年目は、４７試合の出場で打率２割１分７厘、４本塁打、９打点。チームが首位争いを演じる中、シーズン終盤はファームで過ごし「一番よくないシーズンだった」と振り返った。それでも、ファームでつかんだ感覚はあり「いい感覚を得られてキャンプもすごくよかったんで、その感覚を継