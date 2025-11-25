「もう終わりにしよう」と頭では思っていても、なかなか気持ちが切り替わらないのが片思いというもの。そこから一歩踏み出して次のステージに進むためには、どうすればいいのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性120名に聞いたアンケートを参考に「もう潮時！成就しない片思いに踏ん切りをつけるための工夫」をご紹介します。【１】「好きでした、今までありがとう」とお礼を言って決別する「少しでも自分に可能性が