後輪駆動の小型ハッチバック中国の自動車メーカーであるニオ（Nio）は来年、新型EV『ファイアフライ（Firefly）』を英国で発売する予定だ。【画像】コンパクトなハッチバックボディに6つの円形ライト【ファイアフライを詳しく見る】全23枚ミニ・クーパーに対抗する全長4003mmの小型ハッチバックで、今月初めに右ハンドル仕様の生産が開始された。最初に投入されるのはシンガポールだ。広州モーターショーで公開された右ハンドル