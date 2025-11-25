セ・パ両リーグのベストナインが２５日、発表された。今季２年ぶりにペナントを制した阪神からは村上（投手）、坂本（捕手）、大山（一塁手）、中野（二塁手）、佐藤輝（三塁手）、近本（外野手）、森下（外野手）の７選手が選出。７人以上は１９９２年の西武の８人に次いで、１９５３年の巨人に並び３チーム目、セ・リーグ最多タイとなる。以下、コメント。大山「優勝して、ベストナインという賞を取れたのはすごくうれしいで