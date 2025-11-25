任期満了に伴う静岡･松崎町の町長選挙が25日告示され、無所属で現職の深沢準弥氏の他に立候補の届け出はなく、深沢氏が無投票で再選を果たしました。無投票で2期目の当選を果たしたのは無所属で現職の深沢準弥氏58歳です。深沢氏は1990年に松崎町役場に入庁後、企画観光課長などを歴任し2021年10月まで31年間職員として勤め、2021年12月の町長選に出馬し初当選しました。深沢氏は、2期目に向け「急激な人口減少に対応できる持続可