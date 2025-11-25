小学生の相撲の全国大会に挑む石川昴さん 11月末に東京の両国国技館で行われる小学生の相撲の全国大会に、岡山県倉敷市の6年生が挑みます。相撲を始めてわずか1年余り。ある競技との二刀流で勝利を目指します。 倉敷西小学校の6年生、石川昴さん（12）。 石川さんは2025年8月に鳥取県で行われた中国ブロック予選6年生の部で優勝。11月30日に両国国技館で開かれる全国大会への切符を手にしています。 県内外の強敵