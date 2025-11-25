ディズニー音楽のオンラインストア『ディズニー・ミュージック・エンポーリアム』が、ブラックフライデーの期間限定セールを11月27日午後6時から12月1日午後5時59分まで開催する。対象は輸入商品の一部で、直輸入のレコードやカセットテープが特別価格で販売される。【写真】かっこいい！キャプテン・アメリカの盾型レコード今回のセールでは、カラーヴァイナルやダイカットピクチャーディスクといった、ビジュアル的にも楽し