静岡経済研究所は25日、静岡県内企業の冬のボーナス予想が、前の年を2パーセントほど上回る見込みだと発表しました。物価高が続く中ですが、街行く人たちのボーナスの状況、そして使い道は？静岡経済研究所によりますと、従業員1人あたりの冬のボーナス支給額の予想は、39万6700円で、前の年を2.1パーセント上回る見込みです。この背景には、底堅い企業業績が維持されているほか、慢性的な人手不足