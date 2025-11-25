タレントの渡辺満里奈（55）が25日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。約30年ぶりの再会ショットを披露した。渡辺はストーリーに「本日6：25〜テレビ東京にて『ありえへん∞世界』放送です！ものすごく久しぶりに萩原聖人くんと共演！えっと…30年くらい経ってる…？」とつづり、俳優でプロ雀士の萩原聖人（54）との“久々共演2ショット”を披露した。2人は1993年に放送されたTBS系ドラマ「JTドラマBOX」シリ