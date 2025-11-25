京都市の松井孝治市長（手前）と面会する京都仏教会の宮城泰年常務理事（右から3人目）ら＝25日午後、京都市役所金閣寺など宗派を超えた約1100の寺院で構成する京都仏教会の宮城泰年常務理事らは25日、松井孝治京都市長と面会し、北陸新幹線の敦賀（福井県）―新大阪延伸計画の見直しを求める署名約5万1千筆が集まったとの中間報告を伝えた。署名活動は今後も続けるとし「京都市民の声として受け止めていただくよう切にお願いす