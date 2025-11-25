検査薬メーカー「富士レビオ」が、認知症の一種であるアルツハイマー病を血液から診断する検査薬の製造販売承認を厚生労働省に申請したと、親会社の「HUグループホールディングス」が25日発表した。従来の手法より簡便で、患者の負担が軽いのが特長。迅速な診断や治療につながると期待される。アルツハイマー病は、脳内に「アミロイドベータ」や「タウ」といったタンパク質がたまり神経細胞が壊れ、認知機能が低下するとされる