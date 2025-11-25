巨人の田中将が２５日、東京都内の球団事務所で契約更改交渉を行い、６０００万円減の年俸１億円でサインした。移籍１年目の今季は３勝（４敗）にとどまったが、最終登板で日米通算２００勝を達成した。夏場以降に状態を上げた手応えを口にしつつ、「一番やりたいことは、リーグ優勝、日本一。投げて貢献したい。競争に勝っていかないといけない」と来季の開幕ローテーション入りを見据えた。出場２９試合に終わった浅野は１