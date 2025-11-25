日本野球機構（ＮＰＢ）は２５日、２５年度のベストナインを発表した。阪神からはセ・リーグ最多タイとなる７選手が選ばれた。佐藤輝と村上が５年目で、森下が３年目で念願の初選出となった。セ・パ両リーグの受賞者は以下の通り。◇セ・リーグ投手村上頌樹（阪神）５年目で初捕手坂本誠志郎（阪神）１０年目で初一塁手大山悠輔（阪神）２年ぶり２度目二塁手中野拓夢（阪神）初（遊撃手で１度）三塁手佐藤輝明