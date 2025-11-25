液体状の覚醒剤推定4.2キロを衣類60着に染みこませて航空便で輸入したとして、男3人が警察に逮捕されました。覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されたのは、▼群馬県前橋市の自動車関連会社社員・堀川伯栄容疑者（26）、▼パキスタン国籍の埼玉県の中古車販売業、アバシ・モアビア・マハムート容疑者（24）、▼群馬県藤岡市の運送会社運転手・鳥谷部翔太容疑者（26）ら3人です。警察によりますと、堀川容疑者らは共謀のうえ、先月16日