Ｆ１ラスベガスＧＰの決勝が２２日（現地時間）、行われ、多くのセレブがサーキットを訪れた。ワールドシリーズ連覇を果たしたドジャースの選手たちの姿もあった。今月、左肘を手術したキケ・ヘルナンデス選手は元ミスプエルトリコの妻マリアナさんと仲良く観戦。腕のケガを忘れるようなお茶目なポーズのショットもあり、まるでハリウッドスターのようなオーラを放っている。マリアナさんは第２子を妊娠中で、大きくなったお腹